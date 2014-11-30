Росія готує внутрішні війська для придушення свого "Майдану"

Про це заявив глава МВС РФ Володимир Колокольцев, виступаючи на підсумковому засіданні військової ради головного командування внутрішніх військ, повідомляє ТАСС.

"Ми бачимо трагічні наслідки, що захлеснули країни, на яких проводився експеримент "прищеплення демократії по-американськи". Бачимо обвал системи їх економік, жахливе соціальне становище, фактичне руйнування державності", - заявив Колокольцев.

Він підкреслив, що "таке ніколи, в жодному зі сценаріїв не відбудеться в Російській Федерації".

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"Ми попереджаємо про це всіх, хто вважає інакше", - заявив він.

При цьому Колокольцев додав, що внутрішні війська МВС мають бути готові до оперативного перегрупування і дій в будь-якому регіоні країни.

"Виходячи з політичної обстановки, потенційні загрози безпеці Росії втрачають чисто зовнішню військову спрямованість, вони набувають комплексного характеру і зачіпають життєво важливі сфери внутрішніх національних інтересів держави", - заявив міністр.

У числі інших пріоритетних завдань Внутрішніх військ він назвав підтримання боєготовності і бойового потенціалу "на рівні, що забезпечує їх здатність адекватно та ефективно протистояти внутрішнім загрозам".