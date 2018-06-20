Приватна розвідка США вказала на втрату Росією давнього союзника

Росія була найбільшим і єдиним союзником Білорусі.

Починаючи з 2014 року, Білорусь з вірного союзника Росії перетворилася на нейтрального посередника між Заходом і РФ.

Про це повідомляють аналітики американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає "Апостроф".

"У 2011 році Білорусь твердо перебувала на російській орбіті й була повністю ізольована від Заходу політично. Розгін акцій протесту після президентських виборів 2010 року, на яких Олександр Лукашенко забезпечив собі четвертий термін після спірного голосування, спонукав Європейський союз і Сполучені Штати ввести санкції проти країни та її вищих посадових осіб, в тому числі й Лукашенка. Росія була найбільшим і єдиним союзником Білорусі", - зазначає аналітик Stratfor.

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Ситуація змінилася в 2014 році, після подій Євромайдану в Україні, коли Лукашенко зрозумів, що необхідно пристосовуватися до геополітичних змін, щоб не повторити долю Януковича.

"Після Євромайдану він вміло змінив позицію – або, швидше, провів ребрендинг – Білорусь з вірного союзника Росії, ізольованого від Заходу, перетворилася на посередника між Росією і Заходом у їхньому протистоянні через Україну, - пояснює автор матеріалу. – Мінськ став одним з основних місць переговорів для офіційних осіб Росії, України і Європейського союзу, а головна угода про вирішення конфлікту відома як Мінський протокол. Лукашенко перетворив географічне положення своєї країни на геополітичну перевагу, гарантуючи, що український конфлікт не пошириться на Білорусь і що Мінськ буде розглядатися як сприятливе нейтральне місце для дипломатичних переговорів (на кшталт Швейцарії під час Другої світової війни або Фінляндії під час Холодної війни)".

Як повідомляв УНІАН, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з різкою критикою на адресу Росії через спроби приватизувати перемогу у війні проти нацистської Німеччини.