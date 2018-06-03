"Комусь кортить": Лукашенко звинуватив РФ в спробах "приватизувати" перемогу у Другій світовій

Лукашенко зазначив, що в РФ вже почали чіплятися і до впроваджуваних у Білорусі свят і традицій.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з різкою критикою на адресу Росії через спроби приватизувати Перемогу у війні проти нацистської Німеччини.

Про це він заявив журналістам на території Брестської фортеці, коментуючи повідомлення у ЗМІ союзників по ЄврАзЕс матеріали про те, що Білорусь нібито займається «історичним сепаратизмом», передає БЕЛТА.

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"Останнім часом я відстежую цю тенденцію, спостерігаю. З'являється все більше інформації саме на цю тему. Комусь кортить, що дивно - в Росії, приватизувати цю Перемогу. Ніби не було на війні інших - білорусів, українців, грузинів, вірменів, таджиків, туркменів... Весь Радянський Союз воював. Загинули навіть не сотні і не тисячі, а сотні тисяч. Ми кожного третього скалічили і втратили. Вся Білорусь - це пам'ятник. Тисячі спалених сіл, ні в чому не винних людей, людей похилого віку, дітей", - сказав Лукашенко.

За його оцінкою, «ділити Перемогу» - це лити воду на млин суперників і супротивників. «Вони раді, що ми почали цю дільбу. І ви знаєте, звідки ця дільба пішла. Тому я вкрай негативно сприймаю подібні заяви, що хтось цю Перемогу завоював поодинці», - підкреслив білоруський лідер.

Лукашенко зазначив, що вже почали чіплятися і до впроваджуваних у Білорусі свят і традий. "Я просто хочу сказати про це, а в Росії та інших країнах нехай люди судять: акція "Білорусь пам'ятає" - я навіть не можу сказати, що я, перший Президент, який ініціював цю акцію. У нас в Радянському Союзі були ці ходи. Правда, ми назвали це яскраво і чітко - "Білорусь пам'ятає".