У Туреччині протестували проти візиту російського президента: "Путін, геть із Криму!"

Керівництво товариства культури та взаємодопомоги кримських татар у Туреччині та члени Молодіжної комісії в понеділок, 1 грудня, провели акцію протесту з нагоди візиту президента Російської Федерації Володимира Путіна до Туреччини.

Як повідомляє Крим.Реалії, на головній площі Анкари зібралося близько 300 осіб. Учасники акції вимагали від російського президента припинити тиск на кримськотатарський народ. Багато тримали в руках портрети кримських татар, зниклих безвісти за час анексії півострова. При цьому присутні скандували «Путін, геть із Криму!».

1 грудня президент Росії Володимир Путін прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

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У Сімферополі у зв'язку з цим провладні кримськотатарські організації провели мітинг на підтримку цієї зустрічі.

Раніше, у Меджлісі кримськотатарського народу повідомили, що на зустрічі з Путіним президент Туреччини має намір обговорити становище корінного народу в Криму та вирішити питання в'їзду на півострів лідерів кримських татар Мустафи Джемілєва і Рефата Чубарова.

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25 листопада Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також провели низку зустрічей з керівництвом Туреччини.