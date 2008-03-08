Конституційний суд Вірменії визнав результат президентських виборів

Конституційний суд Вірменії відмовився визнати недійсними результати президентських виборів, що відбулися в країні 19 лютого і залишити у силі рішення Центрвиборчкому від 24 лютого про оголошення президентом республіки Сержа САРКІСЯНА.

Як передає ІТАР-ТАРС, об’єднані в одну справу позови з вимогою визнати недійсними результати голосування надішли до КС Вірменії від кандидатів у президенти Тиграна КАРАПЕТЯНА і Левона Тер-ПЕТРОСЯНА.