Конституційний суд Вірменії визнав результат президентських виборів

19:00, 08 березня 2008
Світ
680 0

Рішення Центрвиборчкому залишити у силі

Конституційний суд Вірменії відмовився визнати недійсними результати президентських виборів, що відбулися в країні 19 лютого і залишити у силі рішення Центрвиборчкому від 24 лютого про оголошення президентом республіки Сержа САРКІСЯНА.

Як передає ІТАР-ТАРС, об’єднані в одну справу позови з вимогою визнати недійсними результати голосування надішли до КС Вірменії від кандидатів у президенти Тиграна КАРАПЕТЯНА і Левона Тер-ПЕТРОСЯНА.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter