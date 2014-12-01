В Узбекистані заборонили продаж і використання безпілотників

В Узбекистані заборонили ввезення, продаж і використання безпілотників. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на CA-News.org. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення 26 листопада.

Обмеження набудуть чинності 1 січня 2015 року.

Заборона вводиться для забезпечення безпеки польотів повітряних суден і запобігання несанкціонованого використання повітряного простору Узбекистану.

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Як пише CA-News, національним ЗМІ та чиновникам на місцях доручено провести роз'яснювальну роботу серед населення про те, що несанкціоноване використання безпілотників тягне за собою відповідальність. Яке саме чекає покарання, не уточнюється.

Стежити за виконанням заборони будуть Державний митний комітет, Державний податковий комітет, Комітет з охорони державного кордону та Міністерство внутрішніх справ країни.