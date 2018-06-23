Суд Ватикану виніс вирок екс-дипломату за розповсюдження дитячої порнографії

21:04, 23 червня 2018
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Суд завершився тим, що обвинувачений звернувся з проханням пом'якшити покарання \ exzk.ru

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Подібне трапляється вперше у Ватикані. Обвинувачений зізнався, що поширював і зберігав дитячу порнографію в період "слабкості" і кризи, коли його перевели на роботу до Вашингтону, передає ТСН. За його словами, він "збився зі священичого шляху, який насправді любив".

Разом з тим, суддя заявив, що монсеньйор Карло Альберто Капела продовжував зберігати дитяче порно навіть після того, як був відкликаний з Вашингтона. В його смартфоні і акаунтах виявили понад 50 порнографічних фотографій, фільмів і аніме.

Суд завершився тим, що обвинувачений звернувся з проханням пом'якшити покарання.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у Ватикані за дитячу порнографію арештували дипломата. Його арешт відбувся після видачі відповідного ордера від головного магістрату Святого Престолу.

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Теги: #суд#Ватикан#дипломат