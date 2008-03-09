Буш обіцяв заступитися за застосування тортур

Президент США Джордж Буш накладе вето на законопроект, що забороняє співробітникам ЦРУ застосовувати тортури при допиті підозрюваних в терористичній діяльності.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на AP, про це заявив офіційний представник Білого дому Тоні Фратто. За його словами, подібний закон позбавить спецслужби одного з найбільш корисних інструментів в боротьбі проти тероризму.

За словами самого Буша, що виступав по цій темі раніше, відміна тортур знизить здатність керівництва країни протистояти можливим терактам у майбутньому.

Прихильники закону, яким вже вдалося добитися його ухвалення в обох палатах Конгресу, у свою чергу кажуть, що використовувані в ЦРУ методи не тільки аморальні і ганебні, але і не приносять будь-якої достовірної інформації.

Як доказ своїх слів вони наводять витяг із Статуту армії США, в якому йдеться, що жорсткі методи ведення допиту є "некращою практикою, що приносить ненадійні і навіть здатні нашкодити результати, оскільки здатні спонукати допитуваного говорити те, що, на його думку, слідчий бажає почути”.

Армії США було заборонено використовувати метод “уявного” втоплення людини і 18 схожих методів ведення "жорсткого допиту" ще в 2006 році, проте за співробітниками ЦРУ право катувати допитуваних було збережено.