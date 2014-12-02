ЗМІ: "Газпром-медіа" намагається потай купити польську медійну компанію

Про це сьогодні пише польська газета Puls Biznesu.

«Тише едешь - дальше будешь» - це правило російського бізнесу, котре дії десятиліттями, а під час нинішньої економічної «холодної війни» із Заходом стало каноном. Тому не дивно, що потайки вже декілька місяців "Газпром-медіа", компанія, яка належить «Газпромбанку» (проти якого США ввели санкції) та близьким друзям Володимира Путіна, ведуть переговори про важливу угоду у Польщі", - пише газета.

Читайте такожГоловний редактор "Еха Москви" має намір викупити радіостанцію у "Газпром-Медіа"За її даними, переговори про купівлю компанії, через яку проходили рекламні бюджети на близько 25 млн євро, вже завершуються.

Водночас сторони відмовляються коментувати справу.

Газета зазначає, що Росія через таку угоду хоче отримати інвестиційну базу для можливої подальшої експансії і пише, що у Польщі зараз можна купити багато привабливих медійних активів, серед яких один із найпопулярніших телеканалів TVN.

Довідка. Газпром-Медіа - один з найбільших медіахолдингів Європи. До нього входять телеканали НТВ, ТНТ, НТВ-ПЛЮС, Пятница, 2х2, ТВ-3, Comedy TV; радіостанції Эхо Москвы, CИТИ-FM, Relax-FM, Детское радио, Comedy Radio, Авторадио, Romantika, Юмор FM, 101.ru, Energy, журнал Караван историй, кіностудія Централ Партнершип.