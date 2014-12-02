Американська компанія подасть в суд на російський канал за використання її ролика для фейку

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У програмі"Спеціальний кореспондент" телеканалу "Росія-1", що вийшла в ефір 28 листопада, використовувався відеоматеріал із зображенням оголених чоловіків - у той час, як в оригіналі даного відеоролика використовувалося зображення монстр-трака. При цьому в кадрі російського ефіру звучало запитання: "чи повинна дитяча кімната виглядати таким чином?"

Читайте такожРосійські ЗМІ перевершили "розіп'ятого хлопчика": бійцям Нацгвардії обіцяють "по два раби"Компанія Fathead, що спеціалізується на випуску спортивних і розважальних перевідних картинок, чиї інтереси і авторські права були порушені в російській телевізійній передачі, заявила, що не потерпить порушень, допущених щодо її матеріалів і буде законними засобами домагатися покарання винних. У компанії вважають, що включення в рекламний продукт іншого зображення - замість оригінального - було навмисним, щоб акцентувати "аморальність" західних цінностей, особливо в області виховання дітей.

Оригінал ролика.

Російський монтаж (з 43:51 - ред.)