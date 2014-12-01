Російський канал змонтував відео про "гей-пропаганду" в США

Запис передачі доступна на офіційному сайті телеканалу (сюжет про "ерозію моралі" починається з 43:51 - ред.), повідомляє Новая газета.

На відео дитина з США заходить у кімнату і бачить на стіні зображення голих чоловіків - нібито таким чином батьки декорували стіну над ліжком свого сина. Закадровий голос в сюжеті вимовляє: «Ерозія моралі, породжена за океаном, розмивання інституту шлюбу - Європа покірно бере приклад у США. Невже так має виглядати дитяча кімната?» Однак насправді, ролик, використаний телеканалом, з'явився ще в 2012 році і був рекламою вінілових наклейок.

Читайте такожРосійські ЗМІ тиражують першоквітневу "новину" про відмову Ракицького "грати за збірну бандерівців"Американська пара скористалася послугами компанії Fathead, що займається виготовленням вінілових наклейок для інтер'єру. В оригінальному ролику видно, що батьки замовили велику наклейку машини. Пізніше ролик став частиною рекламної кампанії Fathead.

Оригінал рекламного ролика