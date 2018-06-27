Вибух над палубою: німецький фрегат «Саксонія» провалив пуск ракети (фото, відео)

За повідомленнями ЗМІ, в результаті інциденту двоє моряків дістали незначні поранення.

У мережі з'явилося відео невдалого пуску зенітної ракети SM-2 з фрегата ВМС Німеччини Sachsen (Саксонія).

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Відеоролик був оприлюднений на сторінці «Українського мілітарного порталу» у Facebook. На представлених фотографіях можна бачити, як ракета вибухнула при старті, а на палубі виникло займання. Над кораблем здійнявся стовп густого диму.

Як повідомляє ресурс FleetMon, інцидент стався 21 червня біля берегів Норвегії. В результаті вибуху двоє моряків отримали легкі травми.

Відзначається, що фрегат ППО Саксонія (тип F124), було введено в експлуатацію у 2003 році. На його борту служить команда з 230 осіб. Корабель оснащено артилерійським і ракетним озброєнням, торпедами, а також двома вертольотами.

Нагадаємо, в липні 2015 року під час параду до дня військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі сторожовий корабель «Ладний» здійснив невдалий пуск ракети, від якого дивом не постраждали люди.