Перший день саміту ЄС: через одну з країн не прийнято жодного рішення, зокрема щодо катастрофи MH17 - Туск

"Так як одна з країн-членів зберегла свою позицію стосовно усіх рішень, на даний час жодних заключних рішень не було ухвалено", - повідомив Туск.

Рада Європейського Союзу за підсумками першого дня саміту лідерів держав та урядів країн-членів ЄС розглянула питання безпеки і оборони, катастрофу Малайзійського літака рейсу MH17, але жодних рішень не прийняла.

Про це йдеться у заяві речника президента Європейської Ради Дональда Туска.

"Європейська Рада сьогодні вдень здійснила обмін думками з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також здійснила обговорення з питань безпеки і оборони, зайнятості, зростання і конкурентоспроможності, інновацій та цифрових технологій і інших тем, таких як розширення, MH-17 та Багаторічна програма фінансового розвитку", - йдеться у повідомленні.

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"Так як одна з країн-членів зберегла свою позицію стосовно усіх рішень, на даний час жодних заключних рішень не було ухвалено", - наголошується у повідомленні.

При цьому не сказано, яка саме країна-член ЄС не погодила фінальні заключення за підсумками першого дня саміту лідерів держав та урядів країн-членів ЄС.

"З цієї причини, (сьогоднішня) прес-конференція представників керівних інституцій ЄС була відмінена та замість цього, буде проведена завтра після завершення європейського саміту", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв про намір заблокувати спільні висновки Ради ЄС через позицію його країни у питаннях міграції.

Крім того, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон мали ознайомити членів Європейської Ради з виконанням сторонами конфлікту Мінських угод, покликаних мирно урегулювати ситуацію на сході України.