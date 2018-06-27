Україна і Росія шпигували за місією Нідерландів з розслідування MH17 - ЗМІ

Оскільки стеження велося у великих масштабах, всі нідерландські співробітники пройшли інструктаж із захисту себе та своєї електроніки.

Українські і російські спецслужби проводили масштабне стеження за членами нідерландської місії, яка приїжджала в Україну для розслідування катастрофи рейсу MH-17.

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Про це повідомила нідерландська програма новин RTL Nieuws із посиланням на джерела, передає ЄвроПравда. За даними журналістів, слідчі, військові та дипломати, залучені в розслідування катастрофи Боїнга на Донбасі, прослуховувалися у їхніх готельних номерах та шляхом встановлення шпигунського программного забезпечення на електронних приладах.

За даними джерел, хоча шпигування з боку України, яка входить у міжнародну команду слідчих, є дуже чутливим питанням, стеження з боку російських спецслужб було більш структурованим та обширним.

Оскільки стеження велося у великих масштабах, всі нідерландські співробітники пройшли інструктаж із захисту себе та своєї електроніки. Їм рекомендували не користуватися громадським Wi Fi, однак їхні електронні прилади чомусь самі активувалися і намагалися під'єднатися до інтернету.

Усі конфіденційні обговорення нідерландські співробітники проводили тільки в посольстві в спеціально обладнаних кімнатах. Розмови за межами цих приміщень вважалися небезпечними.

У готелях нідерландці знаходили пристрої для прослуховування, а після повернення у Нідерланди на їхніх електронних приладах було виявлено шкідливе програмне забезпечення. Пристрої були перепрошиті, а деякі знищені.

Нідерландська опозиція вимагає роз’яснень від України. "Важливо, що це вийшло на поверхню, Нідерланди повинні заявити Україні: цього не може бути. Ми на одному боці і нам не слід працювати із секретним порядком денним", - заявив депутат від "Зелених лівих" Брам ван Ойк.

Уряд Нідерландів, схоже, знав про прослуховування. У спільній відповіді прокуратури, поліції, Міністерства юстиції та безпеки, МВС та МЗС, а також Міноборони Нідерландів йдеться, що "можливо, інші сторони хотіли зібрати розвіддані" великою мірою тому, що літак розбився "у зоні конфлікту, де відіграють роль великі геополітичні інтереси".

У заяві зазначається також, що нідерландських співробітників "постійно попереджали про можливість прослуховування".