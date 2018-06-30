Конституційний суд Австрії визнав існування третьої статі

Рішення було ухвалено після розгляду позову від громадянина, який мав намір вказати себе у документах як інтерсексуала.

Конституційний суд Австрії вирішив, що влада має дозволяти людям позначати себе в офіційних документах як когось іншого, ніж чоловік чи жінка.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Рішення було ухвалено після розгляду позову від громадянина, який мав намір вказати себе у документах як інтерсексуала.

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Суд постановив, що потреби змінювати наявне законодавство немає, оскільки там немає вимоги, що стать повинна бути тільки жіноча чи чоловіча. В той же час суд дозволив вживати інше слово для позначення статі.

У листопаді 2017 року Конституційний суд Німеччини постановив закріпити поняття третьої статі у книгах запису актів громадянського стану.