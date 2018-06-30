Вогняний крах: у Японії ракета одразу після запуску впала на землю і вибухнула (відео)

За попередніми даними, причиною краху стали несправності у головному двигуні.

У Японії 10-метрова ракета стартап-компанії Interstellar Technologies рухнула на землю одразу після запуску.

Як повідомляє NHK World, запуск ракети відбувся о 5:30 ранку в суботу з містечка Таікі в префектурі Хоккайдо. За кілька секунд після запуску ракета впала і вибухнула.

Площа біля місця запуску була закрита, тому ніхто не постраждав. За попередніми даними, причиною краху стали несправності у головному двигуні.

Повідомляється, що попередній запуск ракети компанією також був невдалий. Тоді ракета змогла відлетіти на 10 кілометрів, після чого розпалася.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео невдалого пуску зенітної ракети SM-2 з фрегата ВМС Німеччини Sachsen (Саксонія).