Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія проігнорували зустріч країн ЄС щодо міграційної кризи

22:39, 24 червня 2018
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Жан-Клод Юнкер / REUTERS

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що міграційний криза переросла в політичну, повідомляє Euronews.

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Ставлення до міграції викликає розбіжності як усередині країн між політичними партіями, так і між країнами союзу. Країни півдня Європи, які стоять першими на шляху міграційного потоку, дорікають багатшій півночі в небажанні надавати їм достатню допомогу і захист зовнішніх кордонів Євросоюзу. Зустріч проігнорували країни Вишеградської четвірки - Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія, які виступають за більш жорстку міграційну політику.

Суперечки щодо міграційної політики загострилися після того, як новий уряд Італії відмовився впустити в свої порти судно неурядової організації «SOS Середземномор'я» з підібраними в морі нелегальними мігрантами на борту. Таке саме рішення було ухвалено щодо судна «Лайфлайн», зафрахтованого німецькою неурядовою організацією.

Як повідомляв УНІАН, більшість нелегальних мігрантів прагнуть потрапити до Німеччини.

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Теги: #Євросоюз#міграційна криза