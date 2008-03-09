На парламентських виборах в Іспанії оголошено екзит-поли

Перемогу на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися в неділю, за даними опитувань, проведених серед виборців (exit-polls), здобула правляча Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП), повідомило Національне радіо Іспанії.

Згідно цих даних, ІСРП одержала майже 170 з 350 місць у нижній палаті парламенту (до верхньої обираються 208 депутатів).

Опитування проводили як державна радіокорпорація, так і чотири провідні телеканали країни. Про кількість опитаних осіб не повідомляється.

Зазвичай, дані exit-polls в Іспанії співпадають з кінцевими результатами виборів.

Виборчі дільниці завершили роботу о 20.00 за місцевим часом (21.00 за Києвом), після чого були відразу опубліковані дані опитувань, що проводилися впродовж усього дня.

До парламенту балотуються більше 10 тисяч кандидатів від 92 партій. Основну боротьбу ведуть Соціалістична партія, очолювана чинним прем`єр-міністром країни Хосе Луісом Родрігесом Сапатеро, і Народна партія, на чолі якої стоїть Маріано Раха.