КНДР розширює комплекс із виробництва балістичних ракет - WSJ

Пхеньян продовжує розробку програм по виробництву озброєнь, хоча США вимагають від КНДР відмовитися від них.

КНДР закінчує роботу по розширенню комплексу з виробництва балістичних ракет.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дослідників, які аналізували супутникові знімки.

У Міддлберійському інституті з вивчення міжнародних проблем зіставили знімки з супутника, зроблені в квітні і в червні цього року. Дослідники прийшли до висновку, що північнокорейці закінчували роботу над зовнішнім облаштуванням комплексу, розташованого в місті Ханмин, в той час, як президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрічалися в Сінгапурі.

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Газета зазначає, що Пхеньян продовжує розробку програм по виробництву озброєнь, хоча США вимагають від КНДР відмовитися від нього.

Представник Держдепартаменту відмовилася коментувати інформацію, зазначивши, що відомство продовжує стежити за Північною Кореєю.

Раніше ЗМІ повідомили, що КНДР продовжує роботу на секретних ядерних об'єктах.