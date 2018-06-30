Розвідка США заявила, що Північна Корея збільшує виробництво урану для створення ядерної зброї

Центральне розвідувальне управління США та американський Держдепартамент наразі не коментують цю інформацію.

Розвідка США заявила, що Північна Корея збільшує виробництво збагаченого урану для створення ядерної зброї, незважаючи на заяви Пхеньяна про "незмінну і стійку волю" до денуклеаризації Корейського півострова.

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Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на дані розвідки американських спецслужб. Згідно з інформацією, поряд з науково-дослідним центром в Йонбені, у КНДР є ще ряд засекречених ядерних об’єктів, де можливі такі роботи.

У той же час, Центральне розвідувальне управління США та американський Держдепартамент коментарі з цього приводу не дає.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня у Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Основна тема зустрічі - ядерне роззброєння КНДР та зменшення напруги у відносинах між державами.

За його підсумками підписано спільний документ, подробиці якого не розголошуються. Відомо лише, щолідер КНДР "підтвердив своє непохитне зобов'язання щодо повної денуклеаризації Корейського півострова".