Маршал повітряних сил Британії змінив чеського генерала на посаді голови військового комітету НАТО

29 червня завершився термін повноважень чеського генерала Павла на цій посаді.

Військовий комітет НАТО очолив маршал повітряних сил Великобританії сер Стюарт Піч. Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу.

29 червня завершився термін повноважень чеського генерала Петра Павела на посаді голови Військового комітету НАТО.

"Як голова Військового комітету я буду давати поради з військових питань для Північноатлантичної ради і буду забезпечувати, щоб Альянс продовжував адаптуватися і кріпив оборону в умовах мінливого характеру загрози нашій безпеці", - заявив Піч. Його обрали на посаду ще у вересні минулого року.

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Довідка УНІАН. Військовий комітет - найвищий військовий орган НАТО, який є основним джерелом військових консультацій для Північноатлантичної ради з військової політики і стратегії. Комітет несе відповідальність за переведення політичних рішень, які ухвалює Північноатлантична рада, у військовий напрямок. Саме цей комітет розроблює заходи, які вважаються необхідними для оборони Альянсу, та ухвалює рішення щодо військових дій. Він також розробляє стратегічну політику і концепції та готує щорічну довгострокову оцінку сил і можливостей країн і регіонів, що загрожують інтересам НАТО. Військовий комітет складається зі старших військових офіцерів (зазвичай 3-зіркових генералів або адміралів) з країн НАТО, які є постійними військовими представниками своїх країн у НАТО. Таким чином, вони представляють начальників генеральних штабів своїх країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Піч заявив, що Росія здатна пошкодити лінії зв'язку, що проходять по дну морів і океанів, і відрізати інші країни від інтернету.