"Кривавий Місяць": над Росією після ЧС-2018 нависне загроза - астролог

Ситуація у період "кривавого" Місяця буде дуже напруженою, зазначає астролог.

Після закінчення Чемпіонату світу з футболу, в 20-х числах липня, може раптово виникнути напружена ситуація, яку спровокує "криваве" місячне затемнення поблизу Марса.

Про це у коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс. "Як відомо, чемпіонат закінчується 15 липня, і саме в 20-х числах найтриваліше затемнення поблизу Марса, бога війни. Тому ситуація може розгортатися дуже драматично. У ці дні буде можливим несподіваний початок якоїсь війни. Наприклад, такі події можуть розгортатися на Близькому Сході", - розповів він.

Астролог також спрогнозував проблеми у цей період для Росії.

"Гороскоп Росії на дні "кривавого" місячного затемнення вкрай несприятливий. У Росії може статися якась техногенна катастрофа. Якщо пам'ятаєте, у них була аварія на Саяно-Шушенській ГЕС... Ось щось подібне в Росії може статися і після Чемпіонату світу з футболу, тому що планета нещастя Сатурн буде у транзиті з'єднуватися із Сонцем Росії", - зазначив Росс.

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Астролог пояснив, що "днем народження" РФ вважається 25 грудня 1991 року, день, коли був знятий радянський прапор й піднятий російський.

"Росію за гороскопом можна вважати Козерогом. Вона не цінує власних людей. Для неї дуже важлива сама держава. До того ж, Козеріг — це завжди жорстка структура, з жорсткою вертикаллю влади. От саме в кінці липня — у серпні Сатурн буде проходити по Сонцю Росії. І в цей час там може трапитися що завгодно. Я навіть не впевнений, що в цей період у Росії зможе втриматися її нинішня влада. Причому ця загроза нависне навіть над найвищими головами Російської Федерації", - резюмував він.

Раніше астролог Влад Росс заявляв, що найбільші шанси на перемогу на Чемпіонаті світу з футболу в 2018 році має збірна Бразилії.