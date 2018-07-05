Нове отруєння "Новачком" у Британії: уряд обговорить інцидент
Надзвичайний комітет уряду Великої Британії COBRA збереться в четвер, щоб обговорити отруєння двох людей нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у британському місті Еймсбері.
Про це йдеться в заяві уряду, передає РБК з посиланням на Sky News.
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В засіданні комітету візьме участь голова міністерства внутрішніх справ Великої Британії Саджида Джавід.
Інцидент, через який збереться COBRA, стався 30 червня. Місто Еймсбері знаходиться в тому ж графстві Великої Британії, що й Солсбері, де "Новачком" були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія.
Так, в будинку у Еймсбері знайшли двох британців без свідомості - чоловіка і жінку. Після проведених досліджень з'ясувалося, що вони отруїлися нервово-паралітичною речовиною "Новачок".