Нове отруєння "Новачком" у Британії: уряд обговорить інцидент

У засіданні надзвичайного комітету візьме участь глава МВС Великої Британії.

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії COBRA збереться в четвер, щоб обговорити отруєння двох людей нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у британському місті Еймсбері.

Про це йдеться в заяві уряду, передає РБК з посиланням на Sky News.

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В засіданні комітету візьме участь голова міністерства внутрішніх справ Великої Британії Саджида Джавід.

Інцидент, через який збереться COBRA, стався 30 червня. Місто Еймсбері знаходиться в тому ж графстві Великої Британії, що й Солсбері, де "Новачком" були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія.

Так, в будинку у Еймсбері знайшли двох британців без свідомості - чоловіка і жінку. Після проведених досліджень з'ясувалося, що вони отруїлися нервово-паралітичною речовиною "Новачок".