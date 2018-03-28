МЗС РФ звинуватив Лондон у нездатності захистити росіян, згадавши про смерті ворогів Путіна в Британії

14:39, 28 березня 2018
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МЗС РФ поскаржилися на масову висилку дипломатів / фото rs.gov.ru

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У своїй заяві МЗС Росії наводить приклади смертей співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, російських підприємців Бадрі Патаркацишвілі і Олександра Перепеличного, самогубство при загадкових обставинах Бориса Березовського, смерть його партнера по бізнесу Миколи Глушкова та отруєння екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

«В останньому випадку Лондон знехтував усіма нормами міжнародного права, етики і просто здорового глузду. Не пред'являючи жодних доказів і навіть не висуваючи ніякої конкретної картини події, Лондон звинуватив Росію в отруєнні власних громадян, вкинув назву хімічної речовини, що ніколи не використовувалася у нас, розгорнув масштабну політичну і медійну кампанію. Інспірована безпідставна висилка російських дипломатів з низки країн і представництв при міжнародних організаціях, оголошений комплекс інших санкцій. Наші законні вимоги надати зразки застосованої речовини були проігноровані», – поскаржилися в російському МЗС.

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Теги: #Британія#Росія#дипломати