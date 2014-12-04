У Московській області розбився винищувач

Як повідомляє ТАСС з посиланням на ГУ МНС Росії по Московській області, повідомлення про падіння літака надійшло від очевидців о 12:07.

Обидва пілоти встигли катапультуватися. За словами джерела в Міноборони РФ, їхньому життю і здоров'ю ніщо не загрожує.

Співрозмовник агентства зазначив, що в районі катастрофи не проводилися польоти військової авіації.

Раніше повідомлялося, що машина належала РСК "МиГ" і перебувала під управлінням льотчиків-випробувачів корпорації.

Читайте такожУ Росії розбився вертоліт: загинули п'ятеро людей, в тому числі дитинаЗа словами гендиректора ЛВІ ім. Громова Павла Власова, літак розбився під час випробувального польоту.

При поверненні на аеродром Раменське "щось трапилося, що змусило екіпаж покинути машину", додав він.

Сам літак відновленню не підлягає.

За словами Власова, один з пілотів госпіталізований, іншого найближчим часом доставлять у Москву вертольотом МНС.

Як повідомлялося раніше, на місце події виїхали співробітники МНС та слідчо-оперативна група. За результатами дослідчої перевірки буде прийматися рішення про порушення кримінальної справи.

Як видно на викладених очевидцями записах, літак впав за кілька десятків метрів від школи.