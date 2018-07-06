Звільнення підлітків із затопленої печери у Таїланді: помер один із рятувальників (відео)
10:07, 06 липня 2018Світ
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Через дефект у спорядженні рятівникові не вистачило повітря - він знепритомнів.
У тайській печері, звідки дістають підлітків, помер один із рятувальників.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
У тайській печері вже два тижні з пастки намагаються дістати 12 дітей та їхнього тренера. Самарн Пунан раніше служив на військово-морському флоті водолазом, до рятувальної операції долучився як волонтер.
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До печери він доставляв балони з киснем і залишав їх вздовж потенційного маршруту евакуації. Однак через дефект у спорядженні самому рятівникові не вистачило повітря - він знепритомнів. Йому надавали першу допомогу, але марно.
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