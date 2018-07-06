У поліції Британії розповіли, як отруїлася пара під Солсбері

Постраждалі зазнали впливу токсину, внаслідок контакту із зараженим предметом.

У британській поліції повідомили, що чоловік і жінка, які отруїлися нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Еймсбері зазнали впливу токсину після контакту із зараженим предметом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Скотланд-Ярд.

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"Після подальших досліджень зразків від пацієнтів ми тепер знаємо, що вони піддалися впливу нервово-паралітичної речовини після обробки забрудненого предмета", - йдеться в заяві лондонської поліції. - "Детективи працюють максимально швидко і старанно, щоб виявити джерело забруднення".

Як повідомляв УНІАН, стан постраждалих оцінюється як критичний.

Міністр внутрішніх справ Британії Саджида Джавід закликав російську владу пояснити, яким чином два жителя Британії, перебуваючи в графстві Вілтшир, виявилися отруєними нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Джавід заявив, що нервово-паралітична речовина, якою отруїлася пара у Еймсбері, тієї ж групи, що і субстанція, якою були отруєні в березні Сергій і Юлія Скрипалі.