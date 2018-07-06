Годинник страченого у Дамаску знаменитого розвідника повернули в Ізраїль у результаті операції

Годинник був урочисто вручений на закритій церемонії у травні вдові розвідника Наді.

Ізраїльська розвідка "Моссад" провела успішну операцію в Сирії, повернувши в Ізраїль наручний годинник найбільш знаменитого ізраїльського розвідника Елі Коена.

Як передає Бі-бі-сі, про повернення в Ізраїль годинника оголосив представник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Подробиці операції не розкриваються. Тіло шпигуна, страченого в Сирії в 1960-х, досі не знайдено.

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Глава "Моссада" Йосі Коен сказав, що знаменитий розвідник носив цей годинник до самого арешту. "Ці годинники були частиною робочої легенди Елі Коена, який представлявся арабом", - розповів директор ізраїльської розвідки. Згідно з цією легендою, Елі Коен був сирійським бізнесменом на ім'я Камаль Амін Тават.

Годинник був урочисто вручений на закритій церемонії у травні вдові розвідника Наді. "Коли мені повідомили [про годинник], у мене в роті пересохло і мурашки побігли, - сказала вона в інтерв'ю ізраїльському телебаченню. - У той момент я ніби відчула його руку, відчула, що частина його перебуває з нами".

Коен народився в Єгипті в 1924 році. Він почав працювати в "Моссаді" на початку 1960-х років і прославився тим, що зумів проникнути в верхній ешелон сирійської влади. Він повідомив Ізраїлю безліч сирійських державних і військових секретів, але в підсумку був викритий, спійманий і публічно повішений у 1965 році. Сирійська влада відмовлялася повідомити, де знаходяться його останки.

Його повідомлення про дислокацію сирійських військ, артилерії і збройових складів на Голанських висотах, як вважається, зіграли важливу роль у перемозі Ізраїлю над Сирією в Шестиденній війні 1967 року.

Сирійські контррозвідники вдалися до допомоги радянських експертів і привезеного з СРСР новітнього пеленгатора. 24 січня 1965 року агенти сирійських спецслужб увірвалися в квартиру Коена і застали його під час сеансу зв'язку з Ізраїлем.

Елі Коен був заарештований, підданий тортурам і засуджений військовим судом до страти. Його повісили на площі в Дамаску.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ізраїльського екс-міністра, раніше засудженого за контрабанду екстазі, заарештували за шпигунство на користь Ірану.