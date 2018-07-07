Цукерберг увійшов до трійки найбагатших людей світу
Засновник Facebook Марк Цукерберг обійшов інвестора Уоррена Баффета у списку найбагатших людей в світі і став третім у рейтингу товстосумів.
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Bloomberg.
Статки Цукерберга видання оцінило у 81,6 мільярда доларів, що на 373 мільйони більше, ніж у попереднього "бронзового медаліста" Баффета.
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Багатшими за власника соцмережі виявилися засновник Amazon Джефф Безос (142 мільярда доларів) і основний власник Microsoft Білл Гейтс (94,2 мільярда доларів).
Раніше повідомлялося, що гучний скандал назріває у світі великого бізнесу. Інвестори Facebook намагаються зняти Марка Цукерберга з посади голови ради директорів компанії.