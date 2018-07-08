Більше двох тижнів у підземеллі: в Таїланді із затопленої печери вже врятували шістьох дітей

Тринадцять іноземних дайверів і п'ять членів елітного військово-морського підрозділу намагаються врятувати інших хлопчиків - у віці до 11 років - через вузькі, затоплені проходи.

Шістьох із 12 школярів врятували із затопленої печери після того, як дайвери почали операцію зі звільнення дітей та їхнього тренера з футболу, що перебувають у підземеллі більше двох тижнів.

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"Я отримав інформацію про те, що шестеро вийшли з печери", - сказав агентству Рейтер старший співробітник рятувальної команди, передає "Радіо Свобода".

Тринадцять іноземних дайверів і п'ять членів елітного військово-морського підрозділу намагаються врятувати інших хлопчиків - віком до 11 років - через вузькі, затоплені проходи.

Спочатку їх помістили в польовий госпіталь, розгорнутий поблизу печери. Потім вертольотом доправили до лікарні міста Чіанграй. Джерела телеканалу повідомляють, що до виходу з печери готуються ще два хлопчики.

У Таїланді рятувальники проводять операцію зі звільнення з печери Кхао Луанг школярів з футбольної команди та їхнього тренера, які знаходяться в ній більше двох тижнів. Про це повідомив в неділю керівник операції, колишній губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Осоттханакон.

Він повідомив, що 18 водолазів, серед яких 13 іноземних та п'ятеро тайських, вирушили всередину рятувати дітей. За його словами, перші школярі зможуть вибратися з печери не раніше 21:00 за місцевим часом через протяжність підземелля. За оцінками рятувальників, весь процес евакуації займе від трьох до чотирьох днів.

Влада заявила, що дайвери з усього світу, в основному з Європи, беруть участь в порятунку, і два дайвери супроводжуватимуть кожного хлопчика, в міру їх поступового виведення з печери.

Хлопчики-підлітки і їхній тренер вивчали печеру 23 червня, коли в результаті сильної зливи вони опинилися замкнені в підземеллі.