Помер знаменитий голлівудський актор-гей

Причина смерті Теба Хантера не розкривається.

Американський актор Теб Хантер помер на 87-му році життя.

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Про це повідомили у Facebook автори документального фільму про актора. "Теб помер сьогодні ввечері, не доживши три дні до свого 87-річчя. Будь ласка, помоліться за нього", – йдеться у повідомленні.

Теб Хантер знявся в багатьох фільмах, серед яких "Кляті янкі", "Бріолін 2", "Поліестер", "Ескадрилія "Лафайєт".

Хантер був геєм, але приховував свою сексуальну орієнтацію до 2005 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у США помер батько Майкла Джексона Джо Джексон. Йому було 89 років.