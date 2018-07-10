Помер знаменитий голлівудський актор-гей
15:06, 10 липня 2018Світ
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Причина смерті Теба Хантера не розкривається.
Причина смерті актора невідома / фото kinopoisk.ru
Американський актор Теб Хантер помер на 87-му році життя.
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Про це повідомили у Facebook автори документального фільму про актора. "Теб помер сьогодні ввечері, не доживши три дні до свого 87-річчя. Будь ласка, помоліться за нього", – йдеться у повідомленні.
Теб Хантер знявся в багатьох фільмах, серед яких "Кляті янкі", "Бріолін 2", "Поліестер", "Ескадрилія "Лафайєт".
Хантер був геєм, але приховував свою сексуальну орієнтацію до 2005 року.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у США помер батько Майкла Джексона Джо Джексон. Йому було 89 років.
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