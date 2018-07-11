В окупованому Криму проходять військові навчання з ракетними комплексами

Планується, що в ході навчальних заходів розрахунки ракетних комплексів виконають умовні (електронні) пуски ракет.

Росія проводить в окупованому Криму чергові військові навчання - ракетні комплекси РФ «Бал» і «Бастіон» відпрацьовують вихід на позиції, а потім проведуть електронні пуски по морським цілям.

Про це повідомляє "Крим. Реалії". «Розрахунки бойової техніки відпрацьовують висунення в призначені райони, розгортання і підготовку зброї до застосування у відповідність з діючими тимчасовими нормативами. Планується, що в ході навчальних заходів розрахунки ракетних комплексів виконають умовні (електронні) пуски ракет», – йдеться в повідомленні.

У тренуваннях візьмуть участь мобільні берегові комплекси розвідки морської і повітряної обстановки і екіпажі літаків СУ-30СМ морської авіації і ППО Чорноморського флоту.

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Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення". Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.