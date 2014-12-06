У Москві напали на антивоєнний пікет

Як передає власний кореспондент УНІАН, акція була узгоджена з мерією Москви і проводилася біля метро «Сокольники».

Кілька десятків людей тримали антивоєнні плакати, прапори України і Росії.

Люди тримали в руках плакати з написами: «Війна вбиває економіку», «Низькі пенсії? Зате Крим наш», «Хто затіяв війну в Донецькій і Луганській областях? Відповідь є (на плакаті зображений Путін), «Заберіть своїх дітей з війни», «У Гітлера теж був високий рейтинг», «Ні війні з Україною!».

Учасники проукраїнської акції скандували: «Слава Україні! Героям слава!».

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Водночас радикально налаштовані прихильники президента РФ Володимира Путіна намагалися зірвати акцію і вирвати з рук учасників акції український прапор. Один із радикалів нападав на літніх людей і кілька разів ударив людину, яка тримала український прапор.

На місці проведення акції спершу не було поліції, і ніхто не перешкоджав беззаконню, незважаючи на те, що акція узгоджена з владою. Пізніше до місця проведення акції проти агресії Росії в Україні прибула поліція, одного з тих, хто нападав на активістів, відвели в поліцейський автомобіль.

Навпроти проведення акції був встановлений намет, де нібито збирають гуманітарну допомогу для Донбасу. На банері біля цього намету написано «Донбас — це Новоросія! Допоможемо Донбасу!».