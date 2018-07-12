Манафорта перевели у в’язницю для шпигунів, терористів і зрадників

Саме до в’язниці у Александрії потрапляли американські шпигуни-зрадники, які перебігали на бік Кремля.

Пола Манафорта, попри його протест, перевели до іншої в’язниці з великою історією, багатою на «видатних гостей». Американські чиновники підтвердили, що колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа і екс-радник президента-втікача Віктора Януковича тепер чекає на суд в камері Александрійського центру для затриманих.

Це комплекс з дешевих цегляних будинків, який розташований за кілька кварталів від будівлі федерального суду, де буде проходити розгляд справи проти Манафорта. Про це пише Washington Post, нагадуючи, що його звинувачують у банківському і податковому шахрайстві.

Захист Манафорта був проти переведення до іншої в’язниці. Його адвокат наполягав, що перебування у закладі для затримання у Варшаві, штат Вірджинія, було задовільним і безпечним. Однак, прокурор розповів суду, що у цій в’язниці Манафорт міг користуватися приватним телефоном і комп’ютером. Крім того, там йому дозволяли носити довільний одяг, а не тюремний комбінезон.

Суддя Томас Елліс відкинув усі заперечення захисту Манафорта проти переведення у в’язницю Александрії.

«Професіонали в Александрійському центрі для затриманих добре знаються на розміщенні у себе високопоставлених обвинувачених включно з іноземними і місцевими терористами, шпигунами і зрадниками», - написав він у рішенні, яке було оприлюднене вчора.

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«Усі ці обвинувачені безпечно перебували у Александрії, чекаючи на розгляд своїх справ. Досвід конкретного підсудного у центрі для затриманих буде таким же», - йдеться в документі.

Видання пише, що серед видатних в’язнів Александрійського центру був екс-агент ФБР Роберт Ханссен, який шпигував на користь СРСР. Його кинули в маленьку бетонну камеру, яку після нього зайняв Закаріас Муссауї – єдиний терорист, якого арештували і засудили за участь у терактах 11 вересня 2001 року. Екс-шпигуни ЦРУ Олдріч Амес і Гарольд Ніколсон, які зрадили свою країну, перейшовши на бік Кремля, теж були в’язнями Александрійського центру. Це цікавий момент, якщо пригадати, що Манафорт фігурує у розслідуванні втручання Росії у американські вибори.