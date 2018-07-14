Інцидент в Еймсбері: Британія запросила експертів Організації із заборони хімічної зброї

Лондон попросив експертів ОЗХЗ зібрати зразки застосованої в Еймсбері речовини, які потім передадуть у міжнародні лабораторії на аналізи.

Великобританія запросила експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), щоб підтвердити застосування нервово-паралітичної речовини в Еймсбері.

Про це 13 липня повідомило міністерство закордонних справ країни, пише видання "Гордон".

Британський представник в ОЗХЗ Пітер Вілсон надіслав відповідний лист генеральному директору цієї організації Ахмету Узюмджю. Лондон попросив експертів ОЗХЗ зібрати зразки застосованої в Еймсбері речовини, які потім передадуть у міжнародні лабораторії на аналізи.

27 червня в Гаазі на спеціальній сесії члени ОЗХЗ проголосували за розширення мандата організації. Тепер вона може називати винних у хімічних атаках.

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30 червня у Великобританії госпіталізували 45-річного Чарлі Роулі і 44-річну Дон Стерджесс. Спочатку підозрювали, що пара отруїлася героїном чи кокаїном, але додаткова експертиза виявила сліди нервово-паралітичного агента "Новачок".

8 липня Стерджесс померла в лікарні. 10 липня Роулі отямився.

За інформацією The Sun, пара відвідувала сади королеви Єлизавети в Солсбері, розташовані за 1,6 км від місця, де в березні "Новачком" було отруєно 66-річного екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його 33-річну дочку Юлію. Скрипалів наразі виписали з лікарні, але їх лікування триває.

Слідство не вважає інцидент із Роулі і Стерджесс спланованим замахом. За словами міністра безпеки Великобританії Бена Воллеса, постраждала пара не була пов'язана зі Скрипалями.