Інцидент в Еймсбері: Британія запросила експертів Організації із заборони хімічної зброї
Великобританія запросила експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), щоб підтвердити застосування нервово-паралітичної речовини в Еймсбері.
Про це 13 липня повідомило міністерство закордонних справ країни, пише видання "Гордон".
Британський представник в ОЗХЗ Пітер Вілсон надіслав відповідний лист генеральному директору цієї організації Ахмету Узюмджю. Лондон попросив експертів ОЗХЗ зібрати зразки застосованої в Еймсбері речовини, які потім передадуть у міжнародні лабораторії на аналізи.
27 червня в Гаазі на спеціальній сесії члени ОЗХЗ проголосували за розширення мандата організації. Тепер вона може називати винних у хімічних атаках.
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30 червня у Великобританії госпіталізували 45-річного Чарлі Роулі і 44-річну Дон Стерджесс. Спочатку підозрювали, що пара отруїлася героїном чи кокаїном, але додаткова експертиза виявила сліди нервово-паралітичного агента "Новачок".
8 липня Стерджесс померла в лікарні. 10 липня Роулі отямився.
За інформацією The Sun, пара відвідувала сади королеви Єлизавети в Солсбері, розташовані за 1,6 км від місця, де в березні "Новачком" було отруєно 66-річного екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його 33-річну дочку Юлію. Скрипалів наразі виписали з лікарні, але їх лікування триває.
Слідство не вважає інцидент із Роулі і Стерджесс спланованим замахом. За словами міністра безпеки Великобританії Бена Воллеса, постраждала пара не була пов'язана зі Скрипалями.