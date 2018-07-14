Етикет? Ні, не чув: Трамп запізнився на зустріч із королевою Єлизаветою II (відео)

06:51, 14 липня 2018
Світ
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Єлизавета II в очікуванні прибуття Трампів / REUTERS

Про це пише The Straits Times.

За даними видання, королева Британії прочекала подружжя Трампів більше десяти хвилин.

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Як зазначається, після невеликого діалогу, Трамп разом з Єлизаветою II спостерігали за церемонією за участі почесного караулу королівської гвардії.

При цьому Трамп став дванадцятим президентом США, який особисто зустрічався з королевою Великобританії.

Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II прийняла Трампів у Віндзорському замку.

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Теги: #зустріч#Єлизавета II#Дональд Трамп