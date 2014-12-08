У Непалі переповнений автобус впав у 600-метрову прірву

Переповнений автобус вилетів з гірської дороги в Непалі, в результаті не менш 17 людей загинули, понад 50 отримали поранення, повідомили поліцейські.

Представник поліції Кеш Бахадур Шахи заявив агентству Ассошіейтед Прес, що автобус їхав по вузькій гірській дорозі в ніч на понеділок, але з невідомих причин вилетів з неї в районі села Покхаракада в 400 кілометрах на захід від столиці Катманду, після чого скотився вниз по схилу, перевертаючись, не менше 600 метрів, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожКількість загиблих через повені та зсуви у Непалі зросла до 85 осіб, у Китаї - до 30

Рятувальники витягли 14 тіл з автобуса, ще три людини померли пізніше в лікарні. Всього в автобусі, розрахованому на 38 пасажирів, які їхали 67 осіб.

Перебували в автобусі громадяни Росії, поки невідомо.

Дороги Непалу, велику частину території якої складають хребти Гімалайської гірської системи, вважаються одними з найнебезпечніших в Азії. Незадовільний стан дорожнього полотна, так і транспортних засобів, а також складні погодні умови є причинами численних аварій.