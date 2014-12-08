У Держдумі лякають Білий дім прямим попаданням астероїда

15:32, 08 грудня 2014
Світ
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Голова Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков запропонував президенту США Бараку Обамі замість "холодної війни" подумати про спільний з РФ проект проти астероїдів.

REUTERS

Про це Олексій Пушков написав у своєму Twitter.

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"Чи не хоче Обама замість холодної війни подумати про спільний проект проти астероїдів? Інакше астероїд 2014 UR116 може прибути і до нього в Білий дім", - написав Пушков.

Раніше у Держдумі РФ заявили про «друге видання» холодної війни між РФ і США. За словами голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексія Пушкова, "характерною рисою нинішньої ситуації є високий емоційний накал".

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