У Держдумі лякають Білий дім прямим попаданням астероїда
15:32, 08 грудня 2014Світ
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Голова Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков запропонував президенту США Бараку Обамі замість "холодної війни" подумати про спільний з РФ проект проти астероїдів.
REUTERS
Про це Олексій Пушков написав у своєму Twitter.
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"Чи не хоче Обама замість холодної війни подумати про спільний проект проти астероїдів? Інакше астероїд 2014 UR116 може прибути і до нього в Білий дім", - написав Пушков.
Не хочет ли Обама вместо хол.войны подумать о совместном проекте против астероидов? Иначе аст.2014 UR116 может прибыть и к нему в Белый дом.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2014
Раніше у Держдумі РФ заявили про «друге видання» холодної війни між РФ і США. За словами голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексія Пушкова, "характерною рисою нинішньої ситуації є високий емоційний накал".
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