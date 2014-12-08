У Держдумі лякають Білий дім прямим попаданням астероїда

Про це Олексій Пушков написав у своєму Twitter.

Читайте такожПушков заявив, що Захід вимагав від Кремля вести переговори з терористами під час війни в Чечні

"Чи не хоче Обама замість холодної війни подумати про спільний проект проти астероїдів? Інакше астероїд 2014 UR116 може прибути і до нього в Білий дім", - написав Пушков.

Не хочет ли Обама вместо хол.войны подумать о совместном проекте против астероидов? Иначе аст.2014 UR116 может прибыть и к нему в Белый дом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2014

Раніше у Держдумі РФ заявили про «друге видання» холодної війни між РФ і США. За словами голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексія Пушкова, "характерною рисою нинішньої ситуації є високий емоційний накал".