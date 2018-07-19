Верховний суд Іспанії скасував запит на арешт та екстрадицію Пучдемона

Колишній керівник регіонального уряду Каталонії, який втік з Іспанії, нині перебуває на території Німеччини.

Верховний суд Іспанії сьогодні скасував запит на екстрадицію шести каталонських політиків, які покинули територію країни, оскільки їх обвинувачували в організації заколоту.

Як повідомляє Deutsche Welle, серед каталонських політиків, яких стосується судове рішення, є зокрема, і колишній керівник регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який втік з Іспанії та нині перебуває на території Німеччини.

Тиждень тому, 12 липня, вищий земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн дав дозвіл видати Іспанії Пучдемона, проте лише у справі про неправомірну розтрату державних коштів, а не за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

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Починаючи з 6 квітня Пучдемон перебуває у Німеччині на волі. За нього було внесено заставу у розмірі 75 тис. євро. До того з 25 березня він перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини. Пучдемона затримала німецька поліція після перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордеру на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту та неправомірному використанні бюджетних коштів.