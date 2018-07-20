Росія пропонує США разом почати депортацію біженців додому в Сирію

У Москві кажуть, що відправити у зруйновану війною країну можна більше мільйона сирійців.

Міністерство оборони Росії відправило у Вашингтон пропозицію спільно організувати повернення сирійських біженців додому. Мовляв, про це під час зустрічі в Хельсінкі домовилися президенти Дональд Трамп і Володимир Путін, пише Reuters.

Лідери США і Росії проводили розмову тет-а-тет за зачиненими дверима. І про деталі їхньої розмови майже нічого не відомо. У російському мінооборони кажуть, що пропозиція полягає в тому, щоб повернути біженців з Сирії туди, де вони жили до війни, яка почалася в 2011 році.

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У Москві пояснюють, що пропонують Вашингтону створити спільну американо-російсько-йорданську моніторингову групу в Аммані і схожу групу в Лівані. На думку російської сторони, в Сирію вислати можна близько 1,7 мільйона біженців, зокрема 980 тисяч – з Лівану, 300 тисяч – з Туреччини і 200 тисяч – з Євросоюзу. Хоча чи такі ж пропозиції були відправлені всім цим країнам, не відомо. Як до цієї пропозиції поставилися в США, теж поки не повідомлялося.