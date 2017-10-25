США відновлюють прийом біженців

США відновлюють програму прийому біженців, але роблять жорсткішими критерії перевірки мігрантів з 11 країн.

Відповідний указ президента Дональда Трампа опубліковано ввечері 24 жовтня на офіційному сайті Білого дому, повідомляє «Німецька хвиля».

В указі не зазначається, про які 11 країн йдеться. Дію нових правил обмежено 90 днями. У заяві Міністерства внутрішньої безпеки відзначається, що ретельнішому контролю піддаватимуться потенційні біженці з країн, які становлять загрозу для безпеки США.

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Дію цієї програми було призупинено на 120 днів у зв'язку із загальним посиленням правил в'їзду в США.

Призупинення програми прийому біженців було частиною заходів з обмеження припливу мігрантів до США, які Трамп обіцяв під час президентської кампанії і намагається реалізувати після вступу на посаду.

За даними американського дослідницького центру Pew Research, за 9 місяців поточного року США прийняли 28 тис. біженців. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вказує, що в 2016 році притулок у США отримали 97 тис. людей.