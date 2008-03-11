У Еміратах зіткнулися 200 авто: 92 – загорілися, 8 людей загинули (фото)

У вівторок в ОАЕ у 60 кілометрах від столиці країни на швидкісній автомобільній магістралі, що сполучає Абу-дабі і Дубаї, відбулася крупна дорожньо-транспортна пригода за участі 200 машин. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Arabianbusiness.

За словами представників місцевої поліції, аварія сталася рано вранці через сильний туман, при якому видимість на шосе не перевищувала десяти метрів. Усі 200 автомобілів зіткнулися унаслідок так званої "ланцюгової реакції", коли після першого ДТП решта машин просто не встигала загальмувати і врізалися одна в одну.

У поліції також уточнили, що в результаті зіткнення 92 автомобілі загорілися, вісім людей загинули і ще 85 - отримали серйозні травми. Через кілька годин шосе між Абу-Дабі і Дубаї було частково перекрито, а на ділянці, де сталося ДТП, працювали служби порятунку і проїзд машин по ньому був повністю блокований.