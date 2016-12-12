Заява Трампа про Тайвань стривожила Пекін

"Китайська сторона звернула увагу на відповідні повідомлення. Ми висловлюємо глибоку стурбованість у зв'язку з цими заявами. Я хочу підкреслити, що тайванське питання відноситься до питання державного суверенітету, територіальної цілісності, а також корінних інтересів", - заявив на брифінгу офіційний представник китайського МЗС Ген Шуан, коментуючи висловлювання Трампа, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Заява, що стривожила Китай, була зроблена Трампом в неділю в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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"Я повністю розумію політику "єдиного Китаю", але я не розумію, чому ми повинні її дотримуватися, якщо тільки не укладемо з Китаєм угоду, за якою Китай теж має щось зробити, в тому числі у сфері торгівлі", - сказав Трамп.

Обраний президент США не вперше критикує Китай, вимагаючи від нього поступок у сфері міжнародної торгівлі. На початку грудня Трамп викликав невдоволення Пекіна, прийнявши прямий дзвінок від голови Тайваню Цай Інвень. Китай висловив офіційний протест у зв'язку з першою за десятиліття прямою розмовою американського лідера з тайванським.

Пізніше Трамп розкритикував у "Твіттері" політику Китаю в галузі міжнародної торгівлі, поскаржившись на девальвацію юаня і високі ввізні мита.