У Гонконзі активісти готуються провести останню ніч протесту
19:31, 10 грудня 2014Світ
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Місцева влада попередила, що вранці в четвер останні барикади будуть знесені і дороги будуть відкриті для руху транспорту.
REUTERS
У Гонконзі студенти, що є рушійною силою мирних протестів проти обмеження демократії в місті, планують залишатися на вулицях, незважаючи на плани поліції остаточно розчистити центральний район, передає BBC.
Влада Гонконгу попередила, що вранці в четвер останні барикади будуть знесені і дороги будуть відкриті для руху транспорту.
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Число маніфестантів кардинально знизилося за останні тижні - з десятків тисяч, які окупували центр міста у вересні, зараз залишилося лише кілька сотень.
Протестувальники виступають проти відмови Пекіна провести в Гонконзі повноцінні демократичні вибори в 2017 році.
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