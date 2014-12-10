У Гонконзі активісти готуються провести останню ніч протесту

У Гонконзі студенти, що є рушійною силою мирних протестів проти обмеження демократії в місті, планують залишатися на вулицях, незважаючи на плани поліції остаточно розчистити центральний район, передає BBC.

Влада Гонконгу попередила, що вранці в четвер останні барикади будуть знесені і дороги будуть відкриті для руху транспорту.

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Число маніфестантів кардинально знизилося за останні тижні - з десятків тисяч, які окупували центр міста у вересні, зараз залишилося лише кілька сотень.

Протестувальники виступають проти відмови Пекіна провести в Гонконзі повноцінні демократичні вибори в 2017 році.