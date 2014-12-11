У Лондоні заарештовано понад 70 учасників акції протесту
07:17, 11 грудня 2014Світ
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Поліцейські заарештували 76 демонстрантів, які заблокували торговий центр Westfield на заході Лондона, і влаштували там акцію протесту проти вбивств темношкірих людей правоохоронцями в США, передає Agence France-Presse.
В рамках акції демонстранти прикинулися мертвими / @ChrisMendesUK
Як повідомлялося раніше, сотні демонстрантів прийшли в торговий центр в Лондоні, щоб підтримати акції протесту, які проходять в США, повідомляє Газета.ру.
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Акція отримала назву «Die-in». В рамках неї демонстранти, зокрема, лежали на підлозі торгового центру, прикинувшись мертвими.
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