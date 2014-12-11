У Лондоні заарештовано понад 70 учасників акції протесту

Як повідомлялося раніше, сотні демонстрантів прийшли в торговий центр в Лондоні, щоб підтримати акції протесту, які проходять в США, повідомляє Газета.ру.

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Акція отримала назву «Die-in». В рамках неї демонстранти, зокрема, лежали на підлозі торгового центру, прикинувшись мертвими.