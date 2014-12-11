Влада почала розбирати барикади в Гонконзі

07:44, 11 грудня 2014
Світ
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Влада Гонконгу в четвер почала звільняти від барикад ті місця в діловому центрі міста, які протягом двох з половиною місяців були зайняті активістами руху Occupy Central.

REUTERS

За даними агентства Франс Прес, десятки робітників вже прибрали барикади з одного боку від головного табору протестуючих в районі Адміралтейства, де розташовується ряд державних установ, повідомляє РИА Новости.

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В кінці листопада поліція Гонконгу очистила від барикад площу протесту в районі Монг Кок, відновивши рух транспорту по вулиці Nathan Road, заблокованої з кінця вересня активістами. В операції взяли участь близько 7 тисяч поліцейських. У вівторок верховний суд Гонконгу ухвалив прибрати інші барикади.

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