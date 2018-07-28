Чорногорія запропонує іноземцям громадянство за інвестиції

21:59, 28 липня 2018
Світ
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Старовинне місто Котор / REUTERS

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Подати заявку на отримання чорногорського паспорта потенційні інвестори зможуть з жовтня 2018 року, повідомляється на сайті уряду Чорногорії, передає kommersant.ru. Пропонується кілька варіантів інвестицій. Це вливання в розмірі 450 тис. євро в схвалені урядом проекти у розвинених регіонах країни або інвестиції в розмірі 250 тис. євро у проекти в менш розвинених регіонах.

Отримати паспорти в якості інвесторів зможуть тільки 2 тис. іноземних громадян протягом перших трьох років дії програми. Протягом місяця після подання заяви учасники програми отримають статус постійного жителя Чорногорії, а через шість місяців - громадянство країни.

Агентство Bloomberg підготувало рейтинг країн, громадянство яких може купити будь-який бажаючий. Найдорожчим є громадянство Австрії: щоб отримати його, іноземцю потрібно інвестувати в економіку країни не менше $23,75 млн. Слідом з великим відставанням іде Кіпр ($2,38 млн), на третьому місці - Мальта ($1,07). Замикають п'ятірку Туреччина ($1 млн) і Вануату ($227 тис.), причому ці країни стали продавати громадянство тільки в 2017 році. Також в числі держав, громадянство яких можна придбати - Гренада ($208 тис.), Сент-Кітс і Невіс ($150 тис.), а також Сент-Люсія, Домініка та Антигуа і Барбуда. У цих трьох країнах Карибського басейну громадянином можна стати за $100 тис.

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Теги: #громадянство#Чорногорія