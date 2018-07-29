У Німеччині хочуть обмежити термін повноважень канцлера

14:20, 29 липня 2018
Світ
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Ангела Меркель / фото REUTERS

Таку заяву глава ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДПН) Крістіан Лінднер зробив виданню Bild, пише Новая Газета.

«Всі попередні голови урядів були прогресивніші за пані Меркель. Це пов'язано з тривалістю перебування при владі», — пояснив Линделл.

На його думку, при канцлері Ангелі Меркель, яку вибирають четвертий раз поспіль, відбувається «політичний застій».

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Останній раз бундестаг проголосував за призначення на посаду федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яку висунув президент Франк-Вальтер Штайнмайер, 14 березня.

До цього Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Меркель, Християнсько-соціальний союз (ХСС) на чолі з Хорстом Зеехофером і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з Олафом Шольцем підписали коаліційну угоду. Саме ці партії зайняли більшість місць у бундестазі.

Меркель перебуває при владі з 2005 року. У ФРН лише три канцлера з восьми займали свою посаду більше десяти років: Конрад Аденауер (1949-1963), Гельмут Коль (1982-1998) і Меркель.

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Теги: #Ангела Меркель#канцлер Німеччини