У Німеччині хочуть обмежити термін повноважень канцлера

У ФРН лише три канцлера з восьми займали свою посаду більше десяти років.

У Німеччині необхідно обмежити термін повноважень федерального канцлера вісьмома або десятьма роками.

Таку заяву глава ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДПН) Крістіан Лінднер зробив виданню Bild, пише Новая Газета.

«Всі попередні голови урядів були прогресивніші за пані Меркель. Це пов'язано з тривалістю перебування при владі», — пояснив Линделл.

На його думку, при канцлері Ангелі Меркель, яку вибирають четвертий раз поспіль, відбувається «політичний застій».

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Останній раз бундестаг проголосував за призначення на посаду федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яку висунув президент Франк-Вальтер Штайнмайер, 14 березня.

До цього Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Меркель, Християнсько-соціальний союз (ХСС) на чолі з Хорстом Зеехофером і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з Олафом Шольцем підписали коаліційну угоду. Саме ці партії зайняли більшість місць у бундестазі.

Меркель перебуває при владі з 2005 року. У ФРН лише три канцлера з восьми займали свою посаду більше десяти років: Конрад Аденауер (1949-1963), Гельмут Коль (1982-1998) і Меркель.