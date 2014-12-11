Польща підписала контракт зі США на поставку високоточних ракет до винищувачів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства. "Ми ніколи в історії не мали такої сучасної зброї як ту, яку отримаємо завдяки підписанню цієї угоди", - сказав віце-прем'єр-міністр і глава оборонного відомства Польщі Томаш Семоняк під час урочистого підписання угоди.

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У міністерстві зазначили, що закупівля нових ракет планувалася в рамках модернізації збройних сил, а згоду на продаж цих ракет американського концерну Lockheed Martin повинен був дати конгрес США.

Польське інформаційне агентство РАР повідомляє, що за 40 ракет JASSM разом з програмним забезпеченням, необхідним для їх використання на польських F-16, Польща заплатить близько $250 млн.

Агентство відзначило, що ці ракети є високоточною зброєю, здатною вражати ціль на відстані до 370 км і переносити боєголовки вагою 450 кг

Томаш Семоняк зазначив, що закупівля цього обладнання планувалася ще до вторгнення Росії в Україну на початку цього року, але ця ситуація підтвердила необхідність покращення технічного оснащення польської армії.

Він сказав, що єдине, що його турбує, це факт, що Польщі доведеться так довго чекати доставку цих ракет. За даними РАР, ці ракети зможуть використовуватися польськими збройними силами тільки в першій половині 2017 року.