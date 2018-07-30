Зникнення рейсу MH370 в 2014-му: уряд Малайзії так і не зміг встановити причину

Основний висновок 450-сторінкового документа: команда розслідувачів "не в змозі однозначно визначити причину зникнення MH370". Літак Malaysia Airlines пропав більше 4 років тому.

Уряд Малайзії представив у понеділок, 30 липня, остаточну доповідь за підсумками розслідування загадкового зникнення літака компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH370.

Основний висновок 450-сторінкового документа зводиться до того, що команда розслідувачів "не в змозі однозначно визначити причину зникнення MH370". Родичі пасажирів та екіпажу висловили крайню ступінь розчарування, пише DW.

Літак "Боїнг-777", що виконував рейс MH370 за маршрутом Куала - Лумпур- Пекін зник з радарів в ніч з 7 на 8 березня 2014 року менше, ніж через годину після зльоту. На борту лайнера перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. Імовірно лайнер зазнав аварії, і його останки знаходяться десь на дні південної частини Індійського океану. В січні 2015 року влада Малайзії офіційно оголосила всіх людей, що знаходилися на борту, загиблими.

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Всі спроби знайти літак або тіла пасажирів і членів екіпажу досі залишаються безрезультатними. В різний час в різних місцях були виявлені 27 фрагментів, що належали зниклому літаку. З цього експерти зробили висновок, що машина розвалилася, але вони так і не змогли остаточно вирішити: чи це відбулося в повітрі або при ударі об воду.

У доповіді також не знайшлося ніяких правдоподібних пояснень того, чому машина раптово посеред ночі відхилилася від курсу, і, можливо, ще кілька годин продовжувала політ, не відповідаючи на запити диспетчерів. При цьому, наголошується в документі, "не може бути виключена можливість втручання якихось третіх осіб" в долю лайнера.

До сьогоднішнього дня існує безліч конспірологічних теорій про долю рейсу MH370: від аварії у зв'язку з нестачею палива до захоплення літака терористами і знищення його військовими. Згідно ще однієї теорії, запропонованої американським експертом, пілот літака вирішив покінчити життя самогубством, убивши ще 238 осіб. Однак слідчим не вдалося знайти доказів будь-яких проблем льотчика: ні психічних, ні фінансових.